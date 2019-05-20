2019/05/20 | 14:31

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البرلمان يصوت على قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات

الاثنين

20

ايار

2019 :

02:27 pm

32

مجلس النواب يُصوت على قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم

(١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (٦) لسنة

٢٠٠٨.

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