2019/05/20 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، من عودة تنظيم داعش الارهابي وظهور تنظيمات اخرى الى المناطق المحررة، فيما كشفت سبب ذلك.وقال عضو اللجنة عدنان الأسدي، لشفق نيوز ان "تعامل بعض عناصر القوات الأمنية (السيء) مع المواطنين في المناطق المحررة وغيرها، قد يؤدي الى ظهور حركة وتنظيم مثل تنظيم داعش الارهابي".وبين الأسدي انه "على الحكومة معالجة هذا الامر الخطير من خلال تغيير بعض القيادات العسكرية والأمنية، كذلك هناك معاناة للمواطنين، من قضية الموافقات الأمنية في فتح المحلات ونقل الاثاث، فبعض الموافقات لا تصدر الا من خلال دفع الاموال، وهذا ايضا مؤشر يدفع المواطن الى الملل والغضب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تحذير رسمي من البرلمان من عودة داعش بسبب قوات امنية "سيئة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تحذير رسمي من البرلمان من عودة داعش بسبب قوات امنية "سيئة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).