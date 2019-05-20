2019/05/20 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الحربي يوم الاثنين عن القاء القبض على مسؤول النساء "السبايا" في تنظيم داعش وذلك بمدينة الموصل العاصمة المحلية لنينوى.

وقالت الخلية في بيان اليوم، ان "شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر داعش كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول "السبايا" خلال سيطرة التنظيم على مدينة الموصل".

واضاف ان المقبوض عليه "عمل بعدها في اعلام داعش والنشر في وكالة "أعماق" التي يستخدمها داعش في بث ونشر جرائمه بحق المواطنين الأبرياء"، موضحا انه "من عائلة داعشية معروفة، وقد تم القبض عليه في منطقة حي السماح في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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