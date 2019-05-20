صادقون :قصف محيط السفارة الأمريكية فبركة لاتنطلي على العراقيين

2019/05/20 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة صادقون وجيه عباس إن “قصف محيط السفارة الامريكية فبركة امريكية لا تنطلي على العراقيين”.مضيفا هناك جهات مستفيدة من اشعال الحرب بين الولايات المتحدة وايران”، منوها الى “وجود حسابات على وسائل التواصل مرتبطة بالسفارة هي من نشرت الخبر قبل وقوعه بساعة”.

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