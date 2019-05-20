الخدمات النيابية تحذر من تضرر الموانئ العراقية إذا وقعت الحرب بين أميركا وإيران

2019/05/20 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة الخدمات النيابية من تضرر موانئ العراق نتيجة أي اقتتال قد يحدث بين اميركا وإيران في المياه الاقليمية.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية كاظم فنجان، ان الحرب إذا وقعت بين واشنطن وطهران لن تخلف وراءها سوى الرماد وتهدد أمن الموانئ وفي مقدمتها الموانئ العراقية.

ودعا فنجان وزارة التجارة والتخطيط الى البحث عن البدائل المتاحة، مطالبا هيئة المنافذ الحدودية باتخاذ الاجراءات الاحتياطية لضمان تدفق البضائع المستوردة والمصدرة، وشدد على ضرورة إبداء التسهيلات واختزال الإجراءات الروتينية في التعامل الاقتصادي الخارجي.

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