سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء في بغداد

2019/05/20 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخ كاتيوشا قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء دون احداث اي خسائر.

واكدت الخلية في بيان اطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وافاد مصدر امني، بالعثور على منصة صواريخ قرب الجامعة التكنولوجية وسط بغداد.

واعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي ان سقوط الصاروخ اليوم عل المنطقة الخضراء لا يؤثر على افتتاحها، مشيرا الى ان الحكومة ماضية برفع كل الكتل من بغداد، بحسب ما وعد به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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