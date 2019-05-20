واع / القبض على عنصر أمني لداعش في الفلوجة

2019/05/20 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

20/05/2019 14:14:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على عنصراً أمنياً لدى عصابات داعش الارهابية، في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.

وذكر بيان للمديرية تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤١ وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من اعتقال أحد الارهابيين، في منطقة النساف بقضاء الفلوجة".

وأضاف البيان أن "الإرهابي كان يعمل عنصرا أمنيا لدى عصابات داعش الإرهابية وقدم معلومات مهمة عن قطعاتنا الأمنية وتحركاتها المتعاونين معها خلال معارك التحرير"، مؤكداً انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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