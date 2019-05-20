"جمعة".. طفل عفريني يناشد العالم ليبصر النور مرة أخرى

2019/05/20 | 14:43

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اربيل (كوردستان 24)- الطفل جمعة البالغ من العمر أربعة أعوام كان أحد ضحايا الحرب التي شنتها فصائل سورية معارضة مدعومة تركيا على منطقة عفرين بشمال غرب سوريا.

وتقول فوزية عبدو وهي والدة الطفل جمعة لكوردستان24 "اثناء الحرب على عفرين هربنا من قريتنا مع مجموعة عوائل أخرى في سيارة وفي الطريق الى عفرين قصفتنا طائرة تركية".

وشنت فصائل سورية اهمها الجيش الحر هجوما على عفرين في اذار 2018 حيث تمكنت من احتلال المنطقة بعد نحو ثمانية اسابيع من المعارك مع وحدات حماية الشعب.

وأكدت عبدو ان طفلها اصيب اصابات خطيرة وتم اسعافه الى مستشفى عفرين لكن لقلة الامكانات الطبية في عفرين تم نقله الى مدينة حلب.

وتم انقاذ حياة جمعة إلا أنه فقد بصره على اثر الضربة.

وتطوعت الناشطة تولين حسن لمهمة انقاذ بصر الطفل جمعة حيث أخذته مع عائلته الى لبنان بغرض علاجه إلا أن العديد من الأطباء أكدوا أن تكاليف العملية في لبنان باهظة الثمن اضافة الى انخفاض نسبة نجاحها.

وقال الأطباء ان نسبة نجاح العمل الجراحي في اوربا ستكون مرتفعة.

وتناشد تولين وعائلة جمعة المنظمات الانسانية والايادي الخيرة في أن يقدموا يد المساعدة في سبيل ان يتمكن جمعة من رؤية النور ثانية.

وقتل واصيب الاف المدنيين خلال معارك عفرين، وتم تهجير عشرات الآلاف بعد الاحتلال والذين يسمنون في مخيمات تفتقر لأبسط مستلزمات المعيشة.

سوار أحمد

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