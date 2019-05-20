مجلس النواب يُصوت على قانون الغرامات

2019/05/20 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (٦) لسنة ٢٠٠٨.

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