وزير الخارجية البريطاني يحذر إيران من عواقب التعرض للمصالح الأميركية

2019/05/20 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

حذر وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، الاثنين، إيران من عواقب التعرض للمصالح الامريكية.

وكانت هانت قد حذر الجمعة 17 أيار 2019)، من كل أنواع السفر إلى إيران، خاصة بالنسبة للمواطنين البريطانيين الذين يحملون أيضا الجنسية الإيرانية.

وقال هانت، في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية، إن هذا الإجراء يأتي رداً على "استمرار الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة" لمواطنين يحملون جنسية مزدوجة، مضيفا أن "الأمر يزداد سوءا".

وتابع هانت بالقول: "يواجه المواطنون مزدوجو الجنسية خطرا لا يطاق من سوء المعاملة إذا قاموا بزيارة إيران.



على الرغم من أن المملكة المتحدة وفرت فرصًا متكررة لحل هذه المشكلة، فقد أصبح سلوك النظام الإيراني أكثر سوءا".

وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه "بعد استنفاذ جميع الخيارات الأخرى، يجب علي الآن أن أنصح جميع المواطنين البريطانيين - الإيرانيين بعدم السفر إلى إيران".

وقال: ""للأسف، يجب أن أقدم رسالة تحذير للمواطنين الإيرانيين المقيمين في المملكة المتحدة، الذين يعودون لزيارة العائلة والأصدقاء، من أن الحكومة الإيرانية قد تتصور أن لديهم علاقات مع مؤسسات المملكة المتحدة أو الحكومة البريطانية".

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