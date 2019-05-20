التعليم النيابية توصي بعرض قانون المجمع العلمي للتصويت عليه

2019/05/20 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عقدت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اجتماعا برئاسة النائب عبدالرحمن اسبينداري وحضور اعضائها اليوم الاثنين لمناقشة عدد من مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها.وانهت اللجنة مناقشاتها بشأن مشروع قانون المجمع العلمي مشيرين الى انه سيتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة الثلاثاء القادم.كما ناقشت اللجنة مشروع قانون […]

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