الدفاع النيابية تنفي عزمها هيكلة الحشد

2019/05/20 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- نفت لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم الاثنين، نيتها اعادة هيكلة الحشد الشعبي.وقال عضو اللجنة عن سائرون بدر الزيادي لـ/SNG/، إنه “لا صحة للمعلومات التي تفيد بوجود فكرة إعادة هيكلة الحشد الشعبي، فالحشد جزء من القوات المسلحة”.واضاف ان “الحشد ابلى بلاء حسنا في معظم المعارك، وبدأ يتسلح تسليحا جيدا، ليكون مساندا للجيش العراقي، ...

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