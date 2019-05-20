2019/05/20 | 14:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البرلمان يعقد جلستة برئاسة الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
البرلمان يعقد جلستة برئاسة الحلبوسي
العراق
البرلمان يعقد جلستة برئاسة الحلبوسي
الاثنين 20 مايو 2019 - 14:27
البرلمان يعقد جلستة برئاسة الحلبوسي
يتبع..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البرلمان يعقد جلستة برئاسة الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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