نيجيرفان البارزاني يبعث بحزمة مقترحات إلى الأمم المتحدة

2019/05/20 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، برسالة الى السكرتير العام للأمم المتحدة، تتعلق ببرنامج عمل المنظمة الدولية في العراق.

وتضمنت الرسالة التي جاءت قبل ثلاثة أسابيع من تصويت مجلس الأمن على قرار تمديد عمل بعثة يونامي في العراق لسنة إضافية، وفي ظل تحضيرات الحكومة العراقية لتقليص برنامج الأمم المتحدة، تضمنت خمسة مقترحات مقدمة لانطونيو غوتيريش، يتعلق أولها بإمكانية أخذ السكرتير العام للأمم المتحدة، لدور رئيس في إجراء محادثات معمقة بين بغداد وأربيل، بشأن معالجة المشكلات العالقة بينهما، وتنفيذ المادة مئة واربعين من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، فيما طالب البارزاني برفع مستوى تمثيل المنظمة الدولية في إقليم كردستان، الى نائب للسكرتير العام، وتعيين مسؤول للشؤون الانسانية، بسبب بقاء المنصب شاغرا منذ عام الفين وخمسة عشر.

ودعا البارزاني الى نقل المركز الرئيس للبرنامج الانساني للمنظمة من بغداد الى أربيل، بسبب وجود تسعين بالمئة من اللاجئين السوريين، وستين بالمئة من نازحي المحافظات العراقية في إقليم كردستان، فيما طالب في فقرة أخرى باعتراف الامم المتحدة بفيدرالية الإقليم في تقاريرها.

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