مجلس المثنى يخصص 45 مليار دينار لاكساء طرق الرميثة

2019/05/20 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة المثنى، الاثنين، عن تخصيص أكثر من 45 مليار دينار لتأهيل وإكساء الطرق بقضاء الرميثة ضمن خطة 2019، مبينا ان العمل سينطلق به في تموز المقبل.وقال عضو المجلس عمار الغريب لـ/ المعلومة /، إن “محافظة المثنى خصصت 45 مليار دينار لإعادة تأهيل واكساء الطرق في قضاء الرميثة”.واضاف ان […]

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