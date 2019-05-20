انفجار عبوة في قضاء تلعفر تسفر عن استشهاد واصابة 7 اشخاص

2019/05/20 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" ثلاث عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم داعش انفجرت اليوم، أثناء حصاد محاصيل الزراعية في جنوب قضاء تلعفر".وأضاف، أن" الانفجار أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين".انتهى..م.ر

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