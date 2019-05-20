بالصور.. العوادي ينتظر تحت اشعة الشمس للدخول على الصدر

2019/05/20 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أظهرت صورا ملتقطة من امام منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقوف النائب السابق عواد العوادي تحت اشعة الشمس.وكان الصدر اعلن الأسبوع الماضي عن خطوة إصلاحية عمد خلالها الى تنبيه أربعة من قيادي التيار من بينهم عواد العوادي الامر الذي دفع اتباعه الى مهاجمة منزل العوادي ومراكز التسوق التي تعود اليهم.

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