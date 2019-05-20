العصائب: ما جرى بمحيط السفارة الامريكية “فبركة واضحة”

2019/05/20 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- وصف النائب عن كتلة صادقون (عصائب أهل الحق) المنضوية في تحالف الفتح، وجيه عباس، اليوم الاثنين، ما جرى من احداث في محيط السفارة الامريكية، بـ”الفبركة”.وقال عباس في تصريح لـ/SNG/، إن “قصف محيط السفارة الامريكية فبركة امريكية لا تنطلي على العراقيين”.وأضاف أن “هناك جهات مستفيدة من اشعال الحرب بين الولايات المتحدة وايران”، منوها ...

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