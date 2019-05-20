زراعة كربلاء لـ

2019/05/20 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير زراعة كربلاء، رزاق الطائي، ان كميات الحنطة والشعير المسوقة الى منافذ التسويق في محافظة كربلاء في تصاعد مستمر وان الموسم الزراعي الحالي يبشر

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