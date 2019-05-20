تناول عصير الفاكهة يزيد من خطر الوفاة المبكر

2019/05/20 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة لعدد من الباحثين الأمريكيين عن أضرار خطيرة لتناول عصائر الفواكه على صحة الإنسان. ووجدت الدراسة زيادة خطر الوفاة المبكرة، من أي سبب، لدى

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