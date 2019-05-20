تخصيص 45 مليار دينار لاكساء طرق في الرميثة

2019/05/20 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

أعلن مجلس محافظة المثنى، عن تخصيص أكثر من 45 مليار دينار لتأهيل وإكساء الطرق بقضاء الرميثة ضمن خطة 2019، مبينا ان العمل سينطلق

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