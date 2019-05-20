العراق وتركيا يبحثان تثبيت الاستقرار السياسي والامني في المنطقة

2019/05/20 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع سفير الجمهورية التركية لدى العراق فاتح يلدز تثبيت الاستقرار السياسي والامني في المنطقة.وذكر بيان لمكتب صالح ان ” رئيس الجمهورية أكد خلال استقباله يلدز على ضرورة توسيع التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الجارين، مشيراً إلى ان المنطقة بحاجة الى تفعيل الحوارات البناءة بين جميع الاطراف وصولا الى حلول جذرية تساعد على تثبيت الاستقرار الامني والسياسي فيها.

من جانبه جدد السفير التركي دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات امام تطوير العلاقات بين البلدين.

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