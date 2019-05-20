2019/05/20 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

اعلن عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، العثور الاجهزة المختصة على قاعدة الصواريخ التي اطلق منها صاروخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء.

وقال المطلبي في تصريح صحفي ان قاعدة الصواريخ وجدت متروكة بالقرب من طريق محمد القاسم السريع شمال بغداد, داعيا الاجهزة الامنية والاس...

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