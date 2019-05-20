English | كوردى

غوغل تطمئن أصحاب هواتف هواوي: خدماتنا متواصلة معكم


غوغل تطمئن أصحاب هواتف هواوي: خدماتنا متواصلة معكم
2019/05/20 | 15:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رداً على تقارير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل تطمئن أصحاب هواتف هواوي: خدماتنا متواصلة معكم ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل تطمئن أصحاب هواتف هواوي: خدماتنا متواصلة معكم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا