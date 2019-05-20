2019/05/20 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن شبهات فساد في منح اربعة قصور رئاسية لمستثمر اماراتي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن شبهات فساد في منح اربعة قصور رئاسية لمستثمر اماراتي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).