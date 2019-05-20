كتلة صادقون تدعو رئيس الوزراء الى التدخل لتوجيه القائمين على صندوق إعمار المناطق المحررة

2019/05/20 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة صادقون رئيس الوزراء الى التدخل لتوجيه القائمين على صندوق إعمار المناطق المحررة لتحويل الاموال الى مناطق شمال بابل واعمارها .وقال النائب ثامر ذيبان في مؤتمر صحفي مشترك ” ان الجميع يعلم بمثلث الموت والمتمثل في المسيب والاسكندرية والمشروع والمحاويل وناحية جرف النصر والتي سميت بهذا الاسم بعد تحريرها على يد الاجهزة الامنية والحشد الشعبي”.[…]

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