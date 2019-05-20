2019/05/20 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مسلحون يقدمون على قتل مدنيا شمالي بغداد

20/05/2019 15:32:00 PM |

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واع /بغداد / ز .أ

اقدم مسلحون مجهولون ، الاثنين، على توجيه نيران اسلحتهم الكاتمة نحو مدنيا شمالي بغداد.

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مسلحين مجهولين فتحوا بعد ظهر اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة الراشدية، شمالي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".

واضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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