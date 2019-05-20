الكعبي يبحث مع وفد نقابة الجيولوجيين المشكلات التي يعاني منها المختصين

2019/05/20 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاثنين مع وفد من نقابة الجيولوجيين العراقيين المشكلات التي يعاني منها المختصين.

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