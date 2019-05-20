2019/05/20 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن تعميمها الدعوة الموجهة من العاهل السعودي، الى قادة الدول العربية، لعقد قمة طارئة في مكة المكرمة.

واوضح مصدر في الأمانة العامة في تصريح، ان القمة ستبحث التطورات الاخيرة في المنطقة، والاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والهجوم على محطتين لضخ النفط في السعودية، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، لافتا الى ان الدعوة تأتي وفق المادة الثالثة، من الملحق الخاص بعقد مؤتمرات القمة، التي تقضي بعقد دورة غير عادية في حال ظهور مستجدات تتعلق بسلامة أمن الدول العربية، او عند تقديم دولة عربية طلب عقد القمة، وحصول موافقة ثلي أعضاء الجامعة على عقدها.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة الدول العربية تعمم الطلب السعودي بعقد قمة عربية طارئة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة الدول العربية تعمم الطلب السعودي بعقد قمة عربية طارئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).