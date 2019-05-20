2019/05/20 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم - بغداد

إتهمت عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان النائبة زهرة البجاري، الإثنين، 20 أيار، 2019، المكلف بمهام مدير شركة نفط البصرة بهدر 4.6 مليار دينار لصالح شركة اميركية.

وقالت البجاري في موتمر صحفي عقدته بمشاركة النائب عدي عواد إن، &q

بغداد اليوم _ خاص

كشف القيادي في تحالف القرار، اثيل النجيفي، الاثنين (20 أيار 2019)، عن توجه سني للبحث عن كتل شيعية تشارك تحالف سنياً جديداً في الذهاب الى المعارضة، فيما أكد ان المعارضة ستصبح ضعيفة من دون مشاركة شيعية.

وقال النجيفي، في حدي

بغداد اليوم _ بغداد

قال رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين (20 أيار 2019)، أن المنطقة بحاجة الى تفعيل الحوارات البناءة لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي فيها.

واوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الرئيس صال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثائق: مقترح نيابي بإعادة احتساب الراتب التقاعدي للعمال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثائق: مقترح نيابي بإعادة احتساب الراتب التقاعدي للعمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).