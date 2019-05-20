تعديلان جديدان قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

2019/05/20 | 15:48

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شهدت لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغييرين جديدين، فيما يخص نهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهائي "تشامبينزليغ" الذي سيجمع بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

وقال موقع "ليفربول" إن التغيير الأول يخص عدد اللاعبين الذين سيمكنهم الجلوس على مقاعد البدلاء، خلال النهائيات.

وأضاف: "ابتداء من نهائي هذا الموسم، سيسمح للأندية بتسمية ما يصل إلى 12 بديلا لنهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهي زيادة على بدائل اللاعبين السبعة المسموح بهم عادة في البطولات".

كما ذكر موقع ليفربول أن الاتحاد الأوروبي "يويفا" قرر أيضا منح الفرق التي تخوض النهائيات الحق في إجراء "التبديل الرابع" في حال وصول المباراة إلى الوقت الإضافي.

يشار إلى أن الريدز سيواجهون توتنهام في نهائي أبطال أوروبا على ملعب واندو ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد يوم السبت 1 حزيران.انتهى4

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