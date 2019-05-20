لجنة الأمن القومي الایراني تعقد اجتماعاً مع سفراء الدول الأوروبية حول الاتفاق النووي

2019/05/20 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث بإسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الایراني “علي نجفي”، عن عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة مع سفراء الدول الاوروبية الاسبوع المقبل حول الاتفاق النووي.وأشار نجفي في تصريح صحفي الى أنه من المقرر ان يشارك في هذا الاجتماع سفراء الدول الاوروبية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وسفراء باقي الدول.وأضاف، من المقرر ان يتم […]

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