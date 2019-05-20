بدر: واشنطن قامت باستبدال قواتها في عين الاسد باخرى اكثر عددا وعدة

2019/05/20 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مسؤول منظمة بدر مكتب محافظة الانبار، قصي عنتر، في تصريح خص به "الغدير"، ان" القوات الامريكية قامت ببعض الاستحداثات داخل قاعدة عين الاسد"، مبينا، انها" عمدت الى استبدال القوات المتواجدة في القاعدة بأخرى اكبرُ عدداً وعدةً".

واضاف، ان" هنالك قاعدةً تقع غربي قضاء الرطبة يتواجد فيها اكثر من 300 عنصر لا يفصل بينهم وبين منفذ طريبيل الحدودي سوى مسافات بسيطة وهذا امر يزيد الشك لدينا".واكد ان" القوات الامريكية في قاعدة عين الاسد ومنذ اليوم الاول لتواجدها في القاعدة عملت على ايجاد قنوات ووسائل تربطها بالحدود السورية العراقية لتسهيل مهمة نقل العناصر الارهابية والسلاح".واشار الى ان" القوات المتواجدة في المنطقة الممتدة من قاعدة عين الاسد حتى الشريط الرابط العراق بسوريا والاردن قوات قتالية مجهزة بالكامل ومستعدة لخوض اي معركة".انتهى..م.ر

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