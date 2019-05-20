استشهاد اربعة فلاحين واصابة ثلاثة اخرين بانفجار عبوات ناسفة في قضاء تلعفر غرب الموصل

2019/05/20 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في شرطة نينوى عن استشهاد اربعة فلاحين واصابة ثلاثة اخرين اثناء قيامهم باعمال الحصاد في اراضيهم الزراعية.وقال المصدر لوكالة وطن للانباء ان” الفلاحين استشهدوا بانفجار عبوات ناسفة داخل اراضيهم الزراعية في قضاء تلعفر غرب الموصل “لافتا الى الى جثث الفلاحين الاربعة وصلت الى الطب العدلي الشرعي بالموصل والمصابين نقلو لمستشفى قريب لتلقي […]

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