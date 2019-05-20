2019/05/20 | 15:55

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مجلس النواب يُنهي مناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع الى الخدمة

تأریخ التحریر: : 2019/5/20 15:47

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{بغداد: الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب مناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة..يتبع

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