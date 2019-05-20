تأجيل التصويت على وزارة العدل الى ما بعد تشكيل حكومة الإقليم

2019/05/20 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- أكد النائب عن كتلة نينوى العراق المنضوية من تحالف المحور الوطني العراقي أحمد الجربا اليوم الأثنين، أن الكتل السياسية الكردية أجلت التصويت على اختيار مرشح لوزارة العدل بعد تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة.وقال الجربا لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، إن” الخلافات والمشاكل لا زالت عاقلة بين الكتل الكردية على اختيار مرشحا لتولي حقيبة وزارة ...

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