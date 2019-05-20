مجلس النواب يناقش تقرير مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة

2019/05/20 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش مجلس النواب برئاسة النائب الثاني بشير حداد، تقرير مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة مرة أخرى، ومداخلات النواب حول إجراء بعض التعديلات على مواد مقترح القانون وتغيير بعض العبارات.

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