بالصورة.. اعتقال مسؤول السبايا لدى داعش في الموصل

2019/05/20 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

اعتقلت القوات الامنية، مسؤول السبايا لدى تنظيم داعش في مدينة الموصل.





وقال مصدر في قيادة شرطة نينوى للنور نيوز، ان “قوات الشرطة وبناءً على معلومات إستخبارية تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر داعش كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول (السبايا) خلال سيطرة العصابات الإجرامية على مدينة الموصل”.





وأضاف، “كما عمل بعدها في اعلام داعش والنشر في وكالة (أعماق) التي يستخدمها داعش في بث ونشر جرائمه بحق المواطنين الأبرياء”.





وأشار المصدر الى ان “المعتقل من عائلة داعشية معروفة، وتم القبض عليه في منطقة حي السماح في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

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