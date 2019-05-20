صالح للسفير التركي: المنطقة بحاجة لتفعيل الحوارات البناءة بين جميع الاطراف

2019/05/20 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، سفير الجمهورية التركية لدى العراق فاتح يلدز، فيما أكد ان المنطقة بحاجة الى تفعيل الحوارات البناءة بين جميع الاطراف.

وشدد رئيس الجمهورية بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “ضرورة توسيع التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الجارين” ، مشيراً إلى ان “المنطقة بحاجة الى تفعيل الحوارات البناءة بين جميع الاطراف وصولا الى حلول جذرية تساعد على تثبيت الاستقرار الامني والسياسي فيها”.





من جانبه، جدد السفير التركي، “دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد” ، مؤكداً “أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات امام تطوير العلاقات بين البلدين”.

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