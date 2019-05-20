الادعاء العام يصدر أمر قبض بحق 249 موظفا بالخارجية التركية

2019/05/20 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر الادعاء العام في العاصمة التركية انقرة، أمر قبض بحق مئتين وتسعة واربعين موظفا في وزارة الخارجية التركية.

واعلن مكتب المدعي العام في بيان، ان أمر القبض صدر بحق المذكورين لعلاقتهم بفتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام الفين وستة عشر، مبينا ان التحقيقات أظهرت ان الموظفين الذين صدرت أوامر القبض بحقهم، قاموا بمخالفات في الاختبارات التي جرت لتثبيتهم في وظائفهم.

واضاف البيان، ان الجهات الأمنية القت القبض على ثمانية وسبعين من المتهمين، فيما تتواصل الجهود لإلقاء القبض على باقي المتهمين.

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