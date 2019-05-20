2019/05/20 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز.

وشدد الرئيس برهم صالح على ضرورة توسيع التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الجارين، مبينا أن المنطقة بحاجة الى تفعيل الحوارات البناءة بين جميع الأطراف وصولا الى حلول جذرية تساعد على تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي فيها.

و جدد السفير التركي دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات أمام تطوير العلاقات بين البلدين.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل سفير تركيا لدى العراق فاتح يلدز) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل سفير تركيا لدى العراق فاتح يلدز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).