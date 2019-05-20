فراسة الفرس

2019/05/20 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سامي جواد كاظم… سيقول قائل اني خاضع وتابع لايران ، كلا انا ارى الامور وفق المستجدات على الساحة الايرانية والخليجية وربطها مع بعضها مع الاستشهاد باحداث سابقة ، ايران عنصرية لعنصرها صحيح وانتم ايضا قومجية كثيرا ما تطبلون للعروبة والعرب ولكم الحق ايضا في ذلك اما انا فلا اعترف لا بهذا ولا بذاك […]

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