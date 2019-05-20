النفط والطاقة النيابية تحيل ملف حقل مجنون الى الجهات القضائية المختصة للتحقيق بالهدر الكبير في الأموال والإنتاج النفطي

2019/05/20 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية عن احالة ملف حقل مجنون الى الجهات القضائية المختصة للتحقيق بالهدر الكبير في الأموال والإنتاج النفطي .وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري في موتمر صحفي مشترك ” ان هناك اكثر من 4.6 مليار دولار هدر بالمال العام في شركة نفط البصرة حقل مجنون النفطي”.واوضحت ” توفرت لدينا وثائق تثبت […]

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