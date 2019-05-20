2019/05/20 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الزراعة النيابية عن تكليف لجنة مشتركة لتقصي الحقائق عن حرق الحقول والأراضي الزراعية مع وزارة الزراعة.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في مؤتمر صحفي مشترك” تعرضت المنتجات الزراعية المحلية لهجمة شرسة واخرها حرائق حقول الحنطة والشعير في ست محافظات بشكل ممنهج وقبلها استهداف البيض والشلب ونفوق الاسماك “.وطالب مجلس الوزراء والجهات المعنية […]

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