البلداوي: الانقسامات الأخيرة بين الكتل السياسية حالت دون أكمال الكابينة الوزارية

2019/05/20 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد النائب عن كتلة الفتح، محمد البلداوي، الاثنين، أن الكابينة الوزارية شارفت على الانتهاء و التقديم من اجل التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة الا ان الانقسامات الاخيرة في تحالف المحور حالت دون ذلك.وقال البلداوي في تصريح تابعته /ميديا نيوز/ ان الجميع في العملية السياسية متفقون على الاسماء المرشحة للوزارات الشاغرة ، وانهم […]

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