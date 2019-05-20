الاحتلال الصهيوني يقتحم المسجد الأقصى ويشن جولات استفزازية ضد المصلين

2019/05/20 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اقتحم الاحتلال الصهيوني، المسجد الأقصى المبارك، وفيما شن جولات استفزازية داخله، قام بتهديد المصلين وإجبارهم على ترك الصلاة.وذكرت مصادر فلسطينية تابعتها /ميديا نيوز/ أن ضباط الاحتلال اقتحموا الأقصى بعد انتهاء صلاة التراويح والوتر وطالبوا من المصلين في المساجد والساحات مغادرة الأقصى، مبينة أن قوات الاحتلال اقتحمت الاقصى واخلته من المعتكفين (نسوة وكبار […]

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