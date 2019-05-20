ظريف يرد على تهديدات ترامب الجديدة

2019/05/20 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الرئيس الاميركي دونالد ترامب من تهديد ايران قائلا : لا تهدد ايران ابدا ! .

وفي تغريدة له على

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