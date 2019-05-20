الخزعلي: نحذر من عمليات خلط الأوراق التي يراد منها إيجاد ذرائع الحرب

2019/05/20 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الأمين العام لحركة العصائب قيس الخزعلي، على الهجوم الذي طال السفارة الأميركية في بغداد.

وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الحرب المفترضة ليست من مصلحة إيران ولا الولايات المتحدة الأميركية، وإنما هي مصلحة إسرائيلية بامتياز ولأسباب عقائدية.

وحذر الخزعلي من عمليات خلط الأوراق التي يراد منها إيجاد ذرائع الحرب ويراد منها الإضرار بوضع العراق السياسي والاقتصادي والأمني.

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