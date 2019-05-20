وصول رتل محمل بـ 70 آلية عسكرية أمريكية الى عين الاسد

2019/05/20 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..كشف مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الاثنين، عن وصول رتل يحمل نحو 70 الية حربية امريكية متنوعة الى قاعدة عين الاسد الجوية، غربي المحافظة.وقال المصدر لـ / المعلومة/ إن “رتلا امريكيا كبيرا محملا باليات عسكرية امريكية تضم نحو 70 الية “همر” وناقلة جنود وصلت الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية […]

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