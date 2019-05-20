2019/05/20 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجيه عباس: إن "قصف محيط السفارة الامريكية فبركة امريكية لا تنطلي على العراقيين") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وجيه عباس: إن "قصف محيط السفارة الامريكية فبركة امريكية لا تنطلي على العراقيين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).